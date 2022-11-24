Taksim'de Öğretmenler Günü için tören düzenlendi
24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi.
İstanbul Beyoğlu'nda 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle tören düzenlendi.
Törene, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Saat 09.00'da Cumhuriyet Anıtı'na çelenk konulmasının ardından saygı duruşu yapılarak İstiklal Marşı okundu.
Daha sonra Beşiktaş İstanbul Üniversitesi Itri Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri mini bir konser verdi.
Toplu fotoğraf çekimi ile tören sona erdi.
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