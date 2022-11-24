Eğitimciler, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Cumhuriyet’e konuştu: Dilekler atanma için

24 Kasım 2022 Perşembe, 04:00

24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Cumhuriyet’e konuşan öğretmenler, mesleklerinin hem güzel hem zorlu yanlarını anlattı. Öğretmenler, atanamayan meslektaşları için de dileklerini paylaştı.

14 yıldır çeşitli okullarda müzik öğretmenliği yapan yüzde yüz görme engelli Ali Caner Alpaslan, şu anda Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi bünyesinde yer alan Engelsiz Müzik Kütüphanesi biriminde Braille nota uzmanı. Müzik öğretmenliğinin kendisi için bir tutku olduğunu söyleyen Alpaslan, “Binlerce öğrencime müziği anlatırken görme engelli olmayan diğer branş öğretmenlerinin çektiğinden daha fazla bir zorluk çekmedim. Ancak idareci arkadaşlar ya da okul müdürleri zaman zaman görme engelli bireylerin öğretmenlik yapmasının daha zor, hatta imkânsız olduğunu düşünebiliyor” dedi.

KÖY HALKIYLA TEMAS

İsmini vermek istemeyen bir köy okulu öğretmeni de üç yıldır Kars’ın bir köyünde sınıf öğretmenliği yaptığını söyledi. Öğretmen, “Bir köy okulunda görev yapmanın sayısız zorluklarını sayabilirim. Ancak köyde doğan, büyüyen, yaşadığı şehrin merkezine bile gidememiş onlarca çocuk her gün aynı ışıl ışıl gözlerle size bakarken şikâyet etmeye hakkınız yok. Sadece öğrencilerle değil bütün köy halkıyla temas halinde olabiliyorsunuz ve o köyde bir şeyleri değiştirmeye vesile olabiliyorsunuz” dedi. Öğretmen, en önemli eksiklerinin ise nitelikli bir kütüphane olduğunu sözlerine ekledi.

YILLARDIR BEKLİYORDU

Okulöncesi öğretmeni Betül Zehra Karadağ da “Dilerim çiçeği burnunda öğretmenler, ulu önder Atatürk’ün geleceği emanet ettiği gençleri yetiştirmek adına hak ettiği gibi okullarına atanır” dedi. Yeni atanmış beden eğitimi ve spor öğretmeni Doğan Özbölgili de yıllardır atanma hayalini kurduğunu ve bu Öğretmenler Günü’nü ilk kez gururlu bir şekilde kutlayabildiğini söyledi.