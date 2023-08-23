Taksim’de para saçmışlardı: 1 kişi gözaltına alındı!

İstiklal Caddesi'nde para saçarak ilerleyen iki kişi sosyal medyadan büyük tepki çekmişti. Görüntülerle ilgili Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, O.M.N. gözaltına alındı. E.A. isimli kadının ise Adana'da yaşadığı belirlendi.

DHA
Yayınlanma: 23.08.2023 - 13:30
Abone Ol google-news

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayınlanarak tepkilere neden olan İstiklal Caddesi'nde para saçma görüntüleriyle ilgili Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda görüntünün 2022 yılına ait olduğu, şüphelilerden birinin daha önce de benzer görüntüler paylaştığı öğrenildi. 

Görüntülerde yer alan O.M.N. yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezinde yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen O.M.N., "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılamak" suçundan adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. 

Görüntülerde yer alan E.A. isimli kadının ise Adana'da yaşadığı belirlendi.


Player Alanı
taksim İStiklal caddesi para

İlgili Haberler

Telefon almak isterken 3 kez dolandırıldı: İlk gönderdiğim parayı kurtarmak için ödeme yaptım...

Telefon almak isterken 3 kez dolandırıldı: İlk gönderdiğim parayı kurtarmak için ödeme yaptım...
Kapış kapış ettiler: Taksim’de bir ‘para saçma’ hadisesi daha!

Kapış kapış ettiler: Taksim’de bir ‘para saçma’ hadisesi daha!
Pedofiliyi savunan ve karma eğitimi hedef alan imam Mehmet Şükrü Dörtbudak'a kınama ve para cezası verildi!

Pedofiliyi savunan ve karma eğitimi hedef alan imam Mehmet Şükrü Dörtbudak'a kınama ve para cezası verildi!

En Çok Okunan Haberler