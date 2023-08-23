Taksim’de para saçmışlardı: 1 kişi gözaltına alındı!
İstiklal Caddesi'nde para saçarak ilerleyen iki kişi sosyal medyadan büyük tepki çekmişti. Görüntülerle ilgili Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, O.M.N. gözaltına alındı. E.A. isimli kadının ise Adana'da yaşadığı belirlendi.
Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayınlanarak tepkilere neden olan İstiklal Caddesi'nde para saçma görüntüleriyle ilgili Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalarda görüntünün 2022 yılına ait olduğu, şüphelilerden birinin daha önce de benzer görüntüler paylaştığı öğrenildi.
Görüntülerde yer alan O.M.N. yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezinde yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen O.M.N., "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılamak" suçundan adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.
Görüntülerde yer alan E.A. isimli kadının ise Adana'da yaşadığı belirlendi.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Saldırı anları saniye saniye kamerada
- ‘Hesabını millete verir’
- Engel, Akşener-Erdoğan görüşmesiyle aşıldı
- Cezaevinde maç izlemenin bedeli 116 bin TL!
- Çanakkale'deki yangının başlama görüntüsü ortaya çıktı
- 'Erdoğan'ın kafasında 3 formül var...'
- Zamma 'Hakem Kurulu' karar verecek
- Eski MHP ilçe başkanı öldürüldü
- Zorba ev sahibi kiracısının evini bastı!
- Memur için zam oranı belli oldu