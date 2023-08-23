Taksim’de para saçmışlardı: 1 kişi gözaltına alındı!

Yayınlanma: 23.08.2023 - 13:30

Güncelleme: 23.08.2023 - 13:54

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayınlanarak tepkilere neden olan İstiklal Caddesi'nde para saçma görüntüleriyle ilgili Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda görüntünün 2022 yılına ait olduğu, şüphelilerden birinin daha önce de benzer görüntüler paylaştığı öğrenildi.

Görüntülerde yer alan O.M.N. yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezinde yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen O.M.N., "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılamak" suçundan adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

Görüntülerde yer alan E.A. isimli kadının ise Adana'da yaşadığı belirlendi.