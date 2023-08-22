Kapış kapış ettiler: Taksim’de bir ‘para saçma’ hadisesi daha!

Taksim’de Onlyfans içerik üreticilerinin para dağıtmasının ardından bir para dağıtma olayı daha yaşandı. Araplara özgü kıyafet giyen bir kadın ve erkek para dağıttı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.08.2023 - 11:45
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Sosyal medyada görülen bir videoda daha Taksim’de para saçıldığı görüldü.

Araplara özgü kıyafet giyen bir kadın ve erkek para dağıttı.

Daha önce Onlyfans içerik üreticilerinin havaya dolar saçması gündem yaratmıştı. Sosyal medya için video çekmeye çalışan bir grup, etrafa 1 dolarlık banknotları saçarak insanların yarattığı izdihamı videoya kaydetmiş ve grubun OnlyFans içerik üreticileri olduğu ortaya çıkmıştı.


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