Taksim'de 'saç ektirme' kavgası!

Yayınlanma: 26.10.2023 - 11:10

Güncelleme: 26.10.2023 - 11:26

Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi'nde dün gece saatlerinde iddiaya göre, yabancı uyruklu iki şahıs, saç ektirme operasyonu için geldiği yerde pansuman yapılmadığını ve iltihap kapma durumu olacağını belirtti.

Bunun üzerine merkezde tartışma çıktı. Yaşanan tartışma bir anda caddenin ortasında esnafla tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü.

Yurttaşların şaşkınlıkla izlediği kavgayı olay yerine gelen polis ekipleri güçlükle ayırdı.

Olayın ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen şahıs, burada da güvenliklerle uzun süre tartıştı.

Yaşananları çevrede bulunan yurttaşlar cep telefonu kamerasıyla kaydetti.