Taksim'de 'saç ektirme' kavgası!
Taksim İstiklal Caddesi'nde iki şahıs, saç ektirme operasyonunun ardından pansuman yapılmadığını iddia ederek esnafla tekme ve yumruklarla kavga etti.
Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi'nde dün gece saatlerinde iddiaya göre, yabancı uyruklu iki şahıs, saç ektirme operasyonu için geldiği yerde pansuman yapılmadığını ve iltihap kapma durumu olacağını belirtti.
Bunun üzerine merkezde tartışma çıktı. Yaşanan tartışma bir anda caddenin ortasında esnafla tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü.
Yurttaşların şaşkınlıkla izlediği kavgayı olay yerine gelen polis ekipleri güçlükle ayırdı.
Olayın ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen şahıs, burada da güvenliklerle uzun süre tartıştı.
Yaşananları çevrede bulunan yurttaşlar cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Meclis Başkanvekili mikrofonu unuttu
- Erdoğan'dan '28 Ekim' kararı
- Ilıcalı'nın 'kansız' sözüne Serkay Tütüncü'den yanıt
- Adnan Oktar’ın Aleyna Tilki merakı ‘sınır’ tanımamış
- O hâkimin davası 23 Kasım’da görülecek
- Kurtulmuş'tan 'Atalay' açıklaması
- Atatürk'ün fotoğraflarını yaktılar!
- Gökten milyon dolar yağdı, yerdekiler kapıştı!
- Starbucks'ta yer kapatıyorlar
- Bağcılar'da patlama: Çok sayıda yaralı var!