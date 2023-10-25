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Kavga ettikleri market sahibini vurmuşlardı... 2 şüpheli yakalandı!

Melikgazi'de kavga ettikleri market sahibini av tüfeğiyle yaraladıkları iddiasıyla aranan 2 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 25.10.2023 - 13:59
Kavga ettikleri market sahibini vurmuşlardı... 2 şüpheli yakalandı!
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Kıranardı Mahallesi Şehit Musa Koca Caddesi'nde market sahibi M.U.'nun, 9 Ağustos'ta iş yeri önünde av tüfeğiyle vurularak yaralanması olayının failleri M.Ç. (21) ile kardeşi S.Ç. (18), Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

M.Ç. ve S.Ç., işyerine gittikleri M.U. ile tartışıp marketten ayrılmış, daha sonra bir otomobille geldikleri olay yerinde çıkan kavgada M.U.'ya av tüfeğiyle ateş açarak kaçmıştı.

Yaralanan M.U., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.


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