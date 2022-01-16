Taksim'de tedirgin eden görüntü

16 Ocak 2022 Pazar, 16:35

Dün akşam İstanbul genelinde etkili olan kar yağışı, bugün yerini güneşli havaya bıraktı. Kar yağışının ardından güneşin kendini göstermesiyle Taksim Meydan ve İstiklal Caddesi’nde adım atacak yer kalmadı.

Artan vakaların etkisine rağmen oldukça kalabalık olan İstiklal Caddesi’nde ambulans bile ilerlemekte zorlandı. Bir kişinin ise 600 watt elektriğe rağmen Nostaljik Tramvayın üzerine çıkarak seyahat etmesi yürekleri ağza getirdi.

YOLCULUĞUNA DEVAM ETTİ

Kameralar tarafından görüntülenen şahıs herhangi bir kazaya neden olmadan ve yara almadan yolculuğuna devam etti.