Taksim'de 'yılbaşı' hazırlıkları: İstiklal Caddesi'ne çıkan yollar kapatıldı
İstanbul Beyoğlu'nda yılbaşı kutlamalarında güvenlik önlemi almak amacıyla Taksim Meydanı bariyerlerle çevrildi. İstiklal Caddesi'ne gireceklerin polis noktalarından geçeceği belirtilirken, caddeye çıkan diğer yollar tedbir amaçlı kapatıldı.
Yeni yıla girmeye saatler kala, Türkiye'de güvenlik önlemleri artırıldı, ekipler pek çok bölgede alarma geçti. Beyoğlu'nda da yılbaşı tedbirleri kapsamında Taksim ve İstiklal Caddesi'ne çıkan yollar trafiğe kapatılıyor.
İstanbul Valiliği'nin aldığı karar ile saat 14.00'te İstiklal Caddesi'ne çıkan yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi. Yurttaşlar ise alternatif yollara yönlendirildi.
DEMİR BARİYERLERLE KAPATILIYOR
Taksim Meydanı ve Gezi Parkı da demir bariyerlerle kapatıldı. Taksim Meydanı ve çevresinde güvenlik noktaları oluşturuluyor.
MOBİL KOMUTA MERKEZİ KURULDU
Polis, Gezi Parkı'na Mobil Komuta Merkezi TIR'ı kurdu. Güvenlik kameraları da gözden geçirilerek yılbaşı gecesine hazırlandı.
Polis ekipleri Gezi Parkı içinde beklerken bazı noktalara da TOMA yerleştirildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Saldırının ardından MHP'de sessizlik!
- Restoranda patlama: Çok sayıda ölü var!
- Kurmaylarıyla seçim takvimini ele aldı
- Sinan Ateş kimdir? Sinan Ateş nasıl öldü?
- Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz ziyaret!
- Kılıçdaroğlu'ndan öldürülen Ateş için açıklama
- İzmir'de inşaattaki vinç koptu
- Enes Ünal'ın takımı Getafe, Mallorca'yı iki golle geçti!
- Milyonluk ihaleleri böyle savundu!
- AKP'li Türel Ağyol hakkında yeni gelişme