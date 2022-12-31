Taksim'de 'yılbaşı' hazırlıkları: İstiklal Caddesi'ne çıkan yollar kapatıldı

31 Aralık 2022 Cumartesi, 14:54

Yeni yıla girmeye saatler kala, Türkiye'de güvenlik önlemleri artırıldı, ekipler pek çok bölgede alarma geçti. Beyoğlu'nda da yılbaşı tedbirleri kapsamında Taksim ve İstiklal Caddesi'ne çıkan yollar trafiğe kapatılıyor.

İstanbul Valiliği'nin aldığı karar ile saat 14.00'te İstiklal Caddesi'ne çıkan yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi. Yurttaşlar ise alternatif yollara yönlendirildi.

DEMİR BARİYERLERLE KAPATILIYOR

Taksim Meydanı ve Gezi Parkı da demir bariyerlerle kapatıldı. Taksim Meydanı ve çevresinde güvenlik noktaları oluşturuluyor.

MOBİL KOMUTA MERKEZİ KURULDU

Polis, Gezi Parkı'na Mobil Komuta Merkezi TIR'ı kurdu. Güvenlik kameraları da gözden geçirilerek yılbaşı gecesine hazırlandı.

Polis ekipleri Gezi Parkı içinde beklerken bazı noktalara da TOMA yerleştirildi.



