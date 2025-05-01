Taksim'e çıkan yollar trafiğe kapatıldı; işlerine gidenler yürüdü
İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim Meydanı ve çevresi ablukaya alındı. Taksim'e çıkan yollar trafiğe kapatıldı. İşe gitmek isteyen yurttaşlar ise araç bulamayınca kilometrelerce yol yürüdü.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim Meydan'ında ve çevresindeki ilçeler ablukaya alındı.
Taksim'e çıkan yollar trafiğe kapatılırken ve çevresindeki toplu ulaşım araçları da engellendi.
Taksim Meydanı'nı kullanmak isteyen yurttaşlar alternatif güzergahlara yönlendirildi.
YURTTAŞ İŞİNE GİTMEK İÇİN YÜRÜDÜ
Araç girişinin olmadığı bölgede işe gitmek isteyen yurttaşların kilometrelerce uzunlukta kapatılan yolları yürüdüğü görüldü.
Etiketler: #Taksim Meydanı #emekçi
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