'Tatarlar' suç örgütüne operasyon: 12 gözaltı

Antalya'da kendilerini 'Tatarlar' olarak adlandıran silahlı suç örgütünün 12 üyesi yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 30.04.2024 - 13:13
'Tatarlar' suç örgütüne operasyon: 12 gözaltı
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Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, 'çıkar amaçlı silahlı suç örgütü'ne yönelik yürütülen projeli çalışma kapsamında, kendilerine 'Tatarlar' adını veren örgüt üyelerinin 37 suç eylemine karıştığını belirledi. 

Örgüt üyelerinin, kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı, kumar oynayanlara faiz karşılığı borç verdikleri, borçluları cebir, tehdit ve ateşli silahla yaralamak suretiyle borçları tahsil ettikleri, kendilerine rakip gördükleri diğer işletmecileri silahla yaralayarak il genelinde tek söz sahibi olma gayretinde oldukları, borçları sebebiyle yaraladıkları kişilere baskı yaparak kolluk veya adli mercilere başvuruda bulunmalarını engelledikleri, örgütün korkutucu gücünü göstermek amacıyla halkın yoğun olduğu yerlerde ateşli silah kullanmaktan çekinmeden yaralama olayları gerçekleştirdikleri tespit edildi.

12 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Liderliğini E.T.'nin yaptığı suç örgütünün devam eden faaliyetine son verilmesi amacıyla, sabah saatlerinde aralarında Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahkemesince 'kasten öldürme' suçundan aranan 1 kişinin de bulunduğu eş zamanlı operasyonda, örgüt lideri dahil il merkezinde 10, Finike ilçesinde 1, Diyarbakır ilinde 1 olmak üzere toplam 12 şüpheli yakalandı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda; 4 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet şarjör, 150 adet fişek, bir miktar esrar ve kokain, kumar oynanması için kullanılan pul ve iskambil kağıtları, kumarhanede kumar oynayanlara verilmek üzere 80 bin lira tutarında nakit paraya ve soruşturma kapsamında suçtan elde edilen 3 daire, 2 araca el konuldu.

Yakalanan şüpheliler 'çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek, silahla kasten yaralama, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, tehdit, 6136 skm, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından adli makamlara sevk edilecek.


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