‘Medyum’ canlı yayında cinsel organını gösterdi: Gözaltı kararı çıktı!

Mardin'in Midyat ilçesinde sosyal medyada kendisini ‘medyum’ olarak tanıtıp, ‘15 günde aşık etme, soğutma, kısmet açma, büyü bozma ve dil bağlama’ gibi işlemler yaptığını iddia eden, canlı yayında tartıştığı kişilerin, kişisel verilerini paylaşarak tehdit ve küfürler savurarak, cinsel organını gösterdiği öne sürülen 'Yusuf Murat 'adını kullanan Yusuf Y. hakkında, gözaltı kararı verildi.

DHA
Yayınlanma: 30.04.2024 - 15:17
‘Medyum’ canlı yayında cinsel organını gösterdi: Gözaltı kararı çıktı!
Abone Ol google-news

Midyat ilçesinde kendisini medyum olarak tanıtan Yusuf Y., sosyal medyada da açtığı yayınlarla ‘15 günde aşık etme, soğutma, kısmet açma, büyü bozma ve dil bağlama’ gibi işlemler yaptığını iddia ederek görüştüğü kişilerden para aldı.

Sosyal medyada çeşitli hesaplar kullanan Yusuf Y., yayınında olumsuz yorum yapanlarla tartışarak, kendilerinin ve yakınlarının kişisel verilerini açıklayarak, küfredip, tehditlerde bulundu.

Kaydedilen o görüntülerde soyunup cinsel organını da gösteren Yusuf Y.’nin, “Benim utanmam yok. Anlamadın işte. Ya kızını alacam ya da anasını alacağım. Başka yolu yok. Geliyorum” dediği görüldü. Ayrıca başka bir görüntüde de Yusuf Y.'nin bir tavuğu gösterip, kısa bir konuşma yaptıktan sonra başını bıçakla kesmesi yer aldı.

Yusuf Y. hakkında CİMER’e yapılan şikayetlerin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. İfade vermeye gitmeyen Yusuf Y. hakkında gözaltı kararı verildi. Polis, Yusuf Y.’nin yakalanması için çalışma başlattı.


mardin haberleri medyum haberleri cinsel organ haberleri gözaltı haberleri

İlgili Haberler

Medyum filminin konusu ne? Medyum filminin oyuncuları kim?

Medyum filminin konusu ne? Medyum filminin oyuncuları kim?
Ünlü İngiliz medyum, Üçüncü Dünya Savaşı'nın bu yıl başlayacağını iddia etti

Ünlü İngiliz medyum, Üçüncü Dünya Savaşı'nın bu yıl başlayacağını iddia etti
Rus medyum Mirella Gasanova, ABD'nin, Ukrayna'dan yavaş yavaş uzaklaşacağını iddia etti

Rus medyum Mirella Gasanova, ABD'nin, Ukrayna'dan yavaş yavaş uzaklaşacağını iddia etti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Altın fiyatları neden yükseldi? Gram altında zirve için rakam verildi

Altın fiyatları neden yükseldi? Gram altında zirve için rakam verildi
Öğretmen atamalarında 550 saatlik Milli Eğitim Akademisi’nde eğitim şartı

Öğretmen atamalarında 550 saatlik Milli Eğitim Akademisi’nde eğitim şartı
Liberaller rahatsız! Kent Lokantalarına yurttaş sahip çıktı

Liberaller rahatsız! Kent Lokantalarına yurttaş sahip çıktı
Rusya, Ukrayna’daki ‘ Harry Potter Kalesi’ni vurdu

Rusya, Ukrayna’daki ‘ Harry Potter Kalesi’ni vurdu
Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan sabaha karşı 04.03’te dikkat çeken 'deprem' mesajı

Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan sabaha karşı 04.03’te dikkat çeken 'deprem' mesajı
Gerçek kurban ortaya çıktı! Popüler Netflix dizisi ‘Baby Reindeer’ hakkında skandal iddia

Gerçek kurban ortaya çıktı! Popüler Netflix dizisi ‘Baby Reindeer’ hakkında skandal iddia
Korhan Berzeg'in kafatasına ait olduğu değerlendirilen parça bulundu

Korhan Berzeg'in kafatasına ait olduğu değerlendirilen parça bulundu
Murat Kurum Kabine’ye geri mi dönüyor? Kurum’a yeni görev iddiası

Murat Kurum Kabine’ye geri mi dönüyor? Kurum’a yeni görev iddiası