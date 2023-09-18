Taksinin çarptığı 3 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde dükkanlarının önünde oyun oynayan 3 yaşındaki çocuk, ticari taksinin altında kalarak can verdi.
Kaza, Ergani ilçesi Şirinevler Mahallesi Zambak 2 Sokak’ta meydana geldi. Sabah saat 10.30 sıralarında dükkanlarının önünde arkadaşlarıyla oyun oynayan 3 yaşındaki Muhammed Ali Gülsün, sokağın başından gelen R.Y. idaresindeki 21 TT 4522 plakalı ticari taksinin altında kaldı.
Ailesinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Gülsün’ü Ergani İlçe Devlet Hastanesine kaldırdı. Durumu ağır olan Gülsün’ün Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevki istendi.
Burada doktorların müdahalesine rağmen 3 yaşındaki Muhammed kurtarılamadı. Gülsün’ün cenazesi Adli Tıp morguna götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
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