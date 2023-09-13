Taksinin açılan kapısına çarpan muhabir Berk Söylemez, yaşam savaşını yitirdi

Yayınlanma: 13.09.2023 - 12:14

Güncelleme: 13.09.2023 - 12:22

Kaza, 27 Ağustos’ta Fatih Mahallesi Tahsin Şıpka Caddesi’nde meydana geldi. Edirne Haber Gazetesi muhabiri Berk Söylemez, bisikletle giderken, taksi şoförünün inmek için açtığı kapıya çarptı.

Yaralanan Söylemez, çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kafatasında kırıklar oluşan ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen Söylemez, buradan da ambulansla İstanbul Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yoğun bakıma alınan Söylemez, yaklaşık 2 haftalık yaşam savaşını kaybetti. Vefatı basın camiasında üzüntü yaratan Söylemez yarın, öğle namazının ardından kent merkezindeki Eski Cami'de kılınacak namaz sonrası toprağa verilecek.

Bu arada, olay sonrası ifadesi alınıp serbest bırakılan, taksi şoförünün, Söylemez'in yaşamını yitirmesinin ardından yeniden gözaltına alındığı bildirildi.