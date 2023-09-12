Taksiye çarpıp savrulan otomobil, markete daldı: 1 yaralı

Bursa'da taksiye çarptıktan sonra savrulup, kapalı markete giren otomobildeki 1 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 12.09.2023 - 10:49
Taksiye çarpıp savrulan otomobil, markete daldı: 1 yaralı
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Kükürtlü Mahallesi Mudanya Bulvarı'nda, saat 07.00 sıralarında Mehmet Turgut Akkoyun’un kontrolünü yitirdiği 34 CJF 829 plakalı otomobil, Fuat Boranoğlu yönetimindeki 16 T 0633 plakalı taksiye çarptı.

1 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın şiddeti ile savrulan otomobil, ardından yol kenarındaki kapalı markete girdi. Kazada yolcu koltuğundaki 1 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.

Sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.


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