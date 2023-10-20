Taksiyle çatışmaya gitmişlerdi... Şüpheliler hakkında yeni gelişme
Ankara'da taksiyle yanlarına gittikleri husumetlileriyle girdikleri çatışmada gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Ankara'nın Etimesgut ilçesi Alsancak Mahallesi'nde 17 Ekim'de, D.K., M.K. ve B.K. isimli şüpheliler, Batuhan Biçer'in kullandığı taksiye binip, aralarında husumet olan U.G. ve S.Ç. ile görüşmeye gitti.
3 kişi, U.G. ve S.Ç.'yi görünce araçtan inip pompalı tüfek ve tabancalarla ateş açtı. U.G. ve S.Ç. de tabanca ve tüfekle karşılık verdi.
Olayda D.K. ve S.Ç. yaralandı, taksiye de saçmalar isabet etti. Tedavisinin ardından D.K. ile M.K. ve B.K. gözaltına alındı.
3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. S.Ç.'nin ise tedavisinin ardından mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.
Olaya karışan U.G. ve B.E.A.'nın yakalanmasına yönelik çalışmaların da devam ettiği belirtildi.
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