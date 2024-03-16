Taktak şarampole yuvarlandı: 1 yurttaş hayatını kaybetti

Mersin’in Mut ilçesinde taktak olarak bilinen tarım aracının şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 16.03.2024 - 09:17
Taktak şarampole yuvarlandı: 1 yurttaş hayatını kaybetti
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Alınan bilgiye göre, kaza ilçeye bağlı Çaltılı Mahallesi Köşk yayla yolunda meydana geldi.

Hüseyin Bozca’nın kullandığı taktak olarak bilinen motorlu tarım aracı, Çaltılı Mahallesi Köşk yayla yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak şarampole devrildi.

Kaza, olay yerinden geçmekte olan vatandaşlar tarafından fark edilerek 112'ye bildirildi. Olay yerine giden ekipler yaptıkları ilk incelemede Hüseyin Bozca’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.


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