Mersin'de 26 kaçak göçmen yakalandı
Mersin'de 26 kaçak göçmen yakalandı, 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı.
Mersin'de polisin operasyonunda 26 kaçak göçmen yakalandı, 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmada 26 düzensiz göçmen yakalanmış, 3 organizatör tutuklanmıştır" denildi.
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