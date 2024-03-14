Mersin'de 26 kaçak göçmen yakalandı

Mersin'de 26 kaçak göçmen yakalandı, 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 14.03.2024 - 20:27
Mersin'de 26 kaçak göçmen yakalandı
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Mersin'de polisin operasyonunda 26 kaçak göçmen yakalandı, 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmada 26 düzensiz göçmen yakalanmış, 3 organizatör tutuklanmıştır" denildi.


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