2 milyon TL değerinde... Gaziantep'te 'kaçakçılık' operasyonu: 2 gözaltı
Gaziantep'te jandarma ekiplerinin 2 iş yerine yaptığı operasyonda piyasa değeri 2 milyon 200 bin TL olan gümrük kaçağı telefon, akıllı saat ve elektronik eşya ele geçirildi.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon yapıldı.
Operasyon çerçevesinde Şehitkâmil ve Oğuzeli ilçelerinde B.Y. ve N.T isimli şahıslara ait işyerlerine baskın yapıldı.
PİYASA DEĞERİ 2 MİLYON 200 BİN TL
İş yerlerinde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 200 bin TL olan gümrük kaçağı 107 adet akıllı telefon, 16 adet akıllı kol saati ve 14 adet elektronik eşya ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Etiketler: #gaziantep #kaçak
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