2 milyon TL değerinde... Gaziantep'te 'kaçakçılık' operasyonu: 2 gözaltı

Yayınlanma: 18.03.2025 - 09:44

Güncelleme: 18.03.2025 - 09:45

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon yapıldı.

Operasyon çerçevesinde Şehitkâmil ve Oğuzeli ilçelerinde B.Y. ve N.T isimli şahıslara ait işyerlerine baskın yapıldı.

PİYASA DEĞERİ 2 MİLYON 200 BİN TL

İş yerlerinde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 200 bin TL olan gümrük kaçağı 107 adet akıllı telefon, 16 adet akıllı kol saati ve 14 adet elektronik eşya ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.