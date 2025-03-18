2 milyon TL değerinde... Gaziantep'te 'kaçakçılık' operasyonu: 2 gözaltı

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin 2 iş yerine yaptığı operasyonda piyasa değeri 2 milyon 200 bin TL olan gümrük kaçağı telefon, akıllı saat ve elektronik eşya ele geçirildi.

2 milyon TL değerinde... Gaziantep'te 'kaçakçılık' operasyonu: 2 gözaltı
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 18.03.2025 - 09:44

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon yapıldı.

Operasyon çerçevesinde Şehitkâmil ve Oğuzeli ilçelerinde B.Y. ve N.T isimli şahıslara ait işyerlerine baskın yapıldı.

PİYASA DEĞERİ 2 MİLYON 200 BİN TL

İş yerlerinde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 200 bin TL olan gümrük kaçağı 107 adet akıllı telefon, 16 adet akıllı kol saati ve 14 adet elektronik eşya ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.


Etiketler: #gaziantep #kaçak

İlgili Haberler

Gaziantep FK'nın yükselişi devam ediyor!

Gaziantep FK'nın yükselişi devam ediyor!
Tefecilik suçundan aranıyordu: Gaziantep'te yakayı ele verdi

Tefecilik suçundan aranıyordu: Gaziantep'te yakayı ele verdi
Gaziantep'te 24 yaşındaki kadının sır ölümü: Parkta baygın halde bulundu, hastanede yaşamını yitirdi!

Gaziantep'te 24 yaşındaki kadının sır ölümü: Parkta baygın halde bulundu, hastanede yaşamını yitirdi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler