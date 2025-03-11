Tam 15 kilo ele geçirildi! Erzurum'da 'uyuşturucu' baskını: 3 tutuklama

Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı.

Tam 15 kilo ele geçirildi! Erzurum'da 'uyuşturucu' baskını: 3 tutuklama
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AA
Yayınlanma: 11.03.2025 - 17:37

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti, kullanımı ve naklini engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, hassas burunlu narkotik dedektör köpeği "Hera"nın da desteğiyle düzenledikleri operasyonlarda, 15 kilo 216 gram sentetik uyuşturucu ile 3 bin 325 lira ve 300 ABD doları ele geçirdi.

Operasyonlarda A.E. (28), O.E. (26) ve H.T. (62) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



Etiketler: #eroin #uyuşturucu #uyuşturucu operasyonu #uyuşturucu baronu

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