Yasadışı yollarla giriş yaptılar! Valilik duyurdu: Erzurum'da geçen ay 37 kaçak göçmen yakalandı
Erzurum'da şubat ayında yasadışı yollarla yurda girdiği belirlenen 37 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışmalar devam ediyor.
Ekipler, geçen ay yaptığı çalışmalar kapsamında, yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 31 Afganistan, 3 Suriye, 1 Türkmenistan, 1 Gürcistan ve 1 Rusya uyruklu olmak üzere 37 düzensiz göçmen yakaladı.
Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Düzensiz göçmenler Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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