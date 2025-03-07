Yasadışı yollarla giriş yaptılar! Valilik duyurdu: Erzurum'da geçen ay 37 kaçak göçmen yakalandı

Erzurum'da şubat ayında yasadışı yollarla yurda girdiği belirlenen 37 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı

Yasadışı yollarla giriş yaptılar! Valilik duyurdu: Erzurum'da geçen ay 37 kaçak göçmen yakalandı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 07.03.2025 - 11:16

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ekipler, geçen ay yaptığı çalışmalar kapsamında, yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 31 Afganistan, 3 Suriye, 1 Türkmenistan, 1 Gürcistan ve 1 Rusya uyruklu olmak üzere 37 düzensiz göçmen yakaladı.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Düzensiz göçmenler Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


Etiketler: #düzensiz göçmen #göçmen #göçmenler #göçmen kaçakçılığı

İlgili Haberler

Bursa'da 'kaçak göçmen' operasyonu: 18 göçmen yakalandı

Bursa'da 'kaçak göçmen' operasyonu: 18 göçmen yakalandı
Kırklareli'nde ekiplerden operasyon: 13 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nde ekiplerden operasyon: 13 kaçak göçmen yakalandı
Edirne'de operasyon: 14 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de operasyon: 14 kaçak göçmen yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler