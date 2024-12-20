TIR'da 5 ton gümrük kaçağı tütün ele geçirildi
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde durdurulan TIR'da yapılan aramada 5 ton 250 kilogram gümrük kaçağı pipo tütünü ele geçirildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, dün Gebze ilçesinde şüphe üzerine bir TIR'ı durdurdu.
Polis ekipleri tarafından TIR'ın dorsesinde yapılan aramada 5 ton 250 kilogram gümrük kaçağı pipo tütünü ele geçirildi.
Gözaltına alınan TIR şoförü hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapıldığı öğrenildi.
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