TIR'da 5 ton gümrük kaçağı tütün ele geçirildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde durdurulan TIR'da yapılan aramada 5 ton 250 kilogram gümrük kaçağı pipo tütünü ele geçirildi.

TIR'da 5 ton gümrük kaçağı tütün ele geçirildi
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DHA
Yayınlanma: 20.12.2024 - 10:57

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, dün Gebze ilçesinde şüphe üzerine bir TIR'ı durdurdu.

Polis ekipleri tarafından TIR'ın dorsesinde yapılan aramada 5 ton 250 kilogram gümrük kaçağı pipo tütünü ele geçirildi.

Gözaltına alınan TIR şoförü hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapıldığı öğrenildi.


Etiketler: #kocaeli #TIR #tütün

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