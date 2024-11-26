Tam 28 bin adet hap ele geçirildi... Eskişehir'de büyük 'uyuşturucu' operasyonu: 1 gözaltı

Eskişehir’de polis ekiplerince uyuşturucu madde satıcılarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 1 kişi yakalanırken 28 bin 412 adet hap ele geçirildi.

Tam 28 bin adet hap ele geçirildi... Eskişehir'de büyük 'uyuşturucu' operasyonu: 1 gözaltı
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İHA
Yayınlanma: 26.11.2024 - 16:20

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Çalışmalar neticesinde, Y.U. isimli şüpheli yakalandı.

28 BİN 412 ADET...

Yapılan aramalarda ise 28 bin 412 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.U., tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #uyuşturucu #eskişehir

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