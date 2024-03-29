Tamer Karadağlı 'adresi' şaşırdı: Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait sandığı bina, Bakanlığa ait çıktı!
AKP’ye yakınlığı ile bilinen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’ne atanan Tamer Karadağlı, bakanlığa bağlı sahneyi Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait sandı bakımsızlığını eleştirdi.
Çocuklar Duymasın dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Tamer Karadağlı, geçtiğimiz günlerde Antalya Devlet Opera ve Balesi ile Antalya Devlet Tiyatrosu'nun ortaklaşa kullandığı Haşim İşcan Kültür Merkezi'ndeki bakımsızlığından şikayet etti.
Karadağlı'nın belediyeye tepki gösterdiği bina bakanlığa ait olduğu ortaya çıktı.
"BELEDİYE BUNLARI GÖRMÜYOR MU?"
Binanın bakımsızlığından dolayı Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni eleştiren oyuncu, "Rezalet! Hiçbir şey yapılmamış. Gerçekten utanç kaynağı, inanamıyorum. Bina savaştan çıkmış gibi korkunç durumda. Belediye bunları görmüyor mu?" dedi.
NE OLMUŞTU?
Karadağlı'nın eleştirdiği Haşim İşcan Kültür Merkezi, 2003 yılında mülkiyeti Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan araziye yapılmıştı.
Bina, 2006 yılında Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü'ne devredilerek aynı yılın Aralık ayında Antalya Devlet Opera ve Balesi ile Antalya Devlet Tiyatrosu tarafından ortaklaşa kullanılmak üzere açılmıştı.
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