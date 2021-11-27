Tamir etmeye çalıştığı tabancayla arkadaşını başından vurdu

27 Kasım 2021 Cumartesi, 11:06

Olay, 23 Kasım günü saat 20.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi’nde meydana geldi. 2 katlı müstakil evlerinin bahçesinde ruhsatsız tabancasıyla atış yapan Enver Yaş’ın yanına, mahalleden arkadaşları Halil Ç., Ahmet A. (18) ve Mustafa O. (18) geldi. Bu sırada Yaş’ın tabancası tutukluk yaptı. Halil Ç. tabancanın mekanizmasını sökerek tamir etmeye çalıştı. Halil Ç.’nin kabzasından tuttuğu sırada tabanca ateş aldı, mermi Enver Yaş’ın başına isabet etti.

Silah sesini duyup bahçeye çıkan ailesi, kanlar içerisindeki Yaş’ı otomobille Yüreğir Devlet Hastanesi’ne götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan Enver Yaş, ambulansla sevk edildiği Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ailenin ifadesi üzerine olay sırasında Yaş'ın yanında bulunduğunu ve sonra hastaneye gelip ayrıldığını belirlediği arkadaşları Halil Ç., Ahmet A. ve Mustafa O.’yu gözaltına aldı.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyete götürülen şüphelilerden Halil Ç., tabancanın tutukluk yapması üzerine tamir etmeye çalıştığını, silahın birden ateş aldığını ve Enver Yaş’ın başından vurulduğunu öne sürdü. İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Halil Ç. tutuklandı, Ahmet A. ile Mustafa O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.