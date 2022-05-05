Tamir için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılıp öldü

Gaziantep'te Durdu Kaya (60), elektrik arızasını gidermek için çıktığı, evinin önündeki direkte akıma kapılarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
05 Mayıs 2022 Perşembe, 11:27
Tamir için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılıp öldü
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Acı olay, 4 Mayıs Çarşamba günü, Yaycı Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilik yapan Durdu Kaya, elektrik arızasını gidermek için evinin önündeki elektrik direğine çıktı. Kaya, direkte akıma kapıldı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde, Kaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Adli Tıp Kurumu'na götürülerek otopsi yapılan Durdu Kaya'nın cenazesi, toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Kaya'nın ölümüyle ilgili soruşturma sürdürülüyor.


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