Tamir için çıktığı tavandan düştü: Eşi son anda kurtuldu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde tamir için çıktığı sundurma tavanda bastığı yerin kırılmasıyla yaklaşık 3 metreden düşen Şaban Aman yaralandı.

Tamir için çıktığı tavandan düştü: Eşi son anda kurtuldu
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DHA
Yayınlanma: 19.11.2024 - 11:47

Olay, dün saat 12.30 sıralarında İstiklal Mahallesi Balıkçılar Çarşısı'nda meydana geldi. İşyerinde temizlik yaparken tavandaki su sızıntısını fark eden Şaban Aman, çatıya çıktı. Dükkanın önündeki sundurmayı kontrol eden Aman'ın bastığı yer kırıldı.

Şaban Aman, yaklaşık 3 metre yükseklikten beton zemine düştü. Bu sırada dükkanın önünü temizleyen eşi ise tavandan düşen parçalardan kaçmak için geri adım atmasıyla Aman'ın üzerine düşmesinden saniye farkıyla kurtuldu.

O anlar, işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Şaban Aman, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Burada ilk müdahalesi yapılan Şaban Aman, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sağ ayak topuğu kırılan Şaban Aman'ın tedavisi sürüyor.

 


Etiketler: #Antalya #tavan #tamir

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