Amasya’da oto tamirhanesinde yangın paniği!

Yayınlanma: 22.10.2024 - 09:34

Güncelleme: 22.10.2024 - 10:42

Edinilen bilgiye göre, Küçük Sanayi Sitesinde bir tamirhaneden dumanlar yükselmesi üzerine itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın söndürüldü. Tamirhanede ve içinde bulunan 2 araçta maddi hasar oluştu.

Jandarma ekipleri, yangına ilişkin inceleme başlattı.