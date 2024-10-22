Amasya’da oto tamirhanesinde yangın paniği!
Amasya’da bir oto tamirhanesinde çıkan yangında maddi hasar oluştu, 2 araç hasar gördü.
Edinilen bilgiye göre, Küçük Sanayi Sitesinde bir tamirhaneden dumanlar yükselmesi üzerine itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın söndürüldü. Tamirhanede ve içinde bulunan 2 araçta maddi hasar oluştu.
Jandarma ekipleri, yangına ilişkin inceleme başlattı.
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