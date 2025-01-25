Tamirat pahalandı, araç sahipleri 'usta'lığa soyundu: 'Daha kötü hale getiriyorlar'

Yayınlanma: 25.01.2025 - 13:06

Güncelleme: 25.01.2025 - 13:09

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yıllardır araç göçük tamiri yapan Yusuf Yumuşak, alım gücü düşen yurttaşların göçük işlerini kendileri yapmaya çalıştığını belirtti.

Yumuşak, araç tamirinde son dönemde yaşanan tabloyu şu sözlerle anlattı:

"Ben Kadirli'de uzun zamandır göçük düzeltme işi yapıyorum. İnsanlarımız ekonomik zorluklardan dolayı, araçlarını kendileri onarmaya başladılar. Yanımıza geliyorlar araç yaptırmak istiyorlar 'fiyatlar çok pahalı' diyorlar. Bu konularla ilgili çok sıkıntı yaşıyoruz. Kendi araçlarını kendileri yapmaya çalışıyorlar. Geliyorlar fiyat alıyorlar pahalı buluyorlar. Sonra gidiyorlar kendi imkanları ile düzeltmeye çalışıyorlar ve araçlarını daha kötü hale getiriyorlar. Sonra tekrar geliyorlar diyorlar ki 'biz bunu yaptık siz geri düzeltin.' İşimizi zorlaştırıyorlar. Biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ama insanlarımız ekonomik durumlarından mı desem artık bazı kendileri yapmak istedikleri için mi desek artık bilemiyoruz. Kendi işlerini kendileri yapmaya çalışıyor ve bozuyorlar."

"UYGUN YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ AMA..."

Yumuşak şöyle devam etti:

"Bazı insanlar da pazarlık yapıyorlar sürekli. Fiyatların çok yüksek olduğunu söylüyorlar. Biz aslında çok yüksek fiyatlı araç onarımı yapmıyoruz. Fiyatlarımız gayet makuldür. Bizler de zaten elimizden geldiğince müşterilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince uygun yapmaya çalışıyoruz ama insanların alım gücü çok düşmüş bir vaziyette, çok sıkıntı yaşıyoruz. Geçinmekte biraz zorluk çekiyoruz. Alım gücü çok düşük."

"KENDİNİZ ONARMAYA KALKMAYIN"

Araç tamirinin profesyonel eğitim gerektiren bir iş olduğunu hatırlatan Yumuşak, "Araçlarını bozuyorlar, işin içinden çıkarılmayacak hale geliyor. Bu konuda biraz şikayetçiyiz" dedi. Yumuşak, araç sahiplerine de "Buradan da müşterilerimize vatandaşlarımıza sesleniyorum lütfen kendi göçüğünüzü kendiniz onarmaya kalkmayın, bizim işimizi zorlaştırıyorsunuz" diye seslendi.