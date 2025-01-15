Resmi gazetede yayımlandı: ÖTV muafiyetli araçlarda yeni düzenleme!

Yayınlanma: 15.01.2025 - 10:21

Güncelleme: 15.01.2025 - 10:21

Engellilerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetiyle alabilecekleri araçlar için yeni düzenlemeler Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, engelli araçlarına uygulanan ÖTV muafiyetinde, yüzde 40 yerlilik şartı getirilirken, araçların elde tutma süresi de 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.

YÜZDE 40 YERLİLİK ŞARTI

Yeni düzenleme ile, engelli araçlarına uygulanan ÖTV istisnası için yüzde 40 yerlilik oranı aranacak.

ELDE TUTMA SÜRESİ 10 YILA UZATILDI

ÖTV muafiyeti ile alınan araçların elde tutma süresi 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.

Engelli bireylerin ÖTV muafiyetinden yararlanabilmesi için en az yüzde 90 engel oranına sahip olması gerekiyor. Ayrıca, 18 yaş altı engelliler veya araç kullanamayan engellilerin aile bireyleri aracı kullanma ve satın alma hakkına sahip olabiliyor.

ÖTV muafiyetli araç alımında 2024 yılı için belirlenen 1 milyon 561 bin TL'lik üst limit, 1 Ocak 2025 itibarıyla yüzde 43,93 oranında artarak 2 milyon 247 bin 114 TL olarak belirlendi.