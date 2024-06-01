Tandırda çıkan yangın, depoyu kullanılmaz hale getirdi
Bursa’nın İnegöl ilçesi Huzur Mahallesi’nde apartmanın altında bulunan tandırdan yükselen alevler, depoyu kullanılamaz hale getirdi.
İnegöl ilçesi Huzur Mahallesi 8. Sokakta bulunan apartmanın depo alanında yangın çıktı.
Depoda bulunan tandırdan alevler yükselmeye başladı. Alevleri kontrolden çıkınca, ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangın sonucu depo kullanılamaz hale geldi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler senin emrinle'
- 'Gezi'nin Vali'si avukat oldu!
- AKP’li belediye yeni evlere kepçeyi vurdu
- Erdoğan 'yumuşama şartlarını' açıkladı
- Hamas'tan ilk açıklama geldi!
- Özer Uçuran Çiller hayatını kaybetti
- Mısır'ın en güçlü firavununun mezarı bulundu!
- CHP’liler hastalarla görüşemedi, vali kapıyı kapattı
- 'Çekişme yok, adayımız İmamoğlu'
- 'Bellingham, Arda Güler gibi çocuk değil'