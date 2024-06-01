Tandırda çıkan yangın, depoyu kullanılmaz hale getirdi

Bursa’nın İnegöl ilçesi Huzur Mahallesi’nde apartmanın altında bulunan tandırdan yükselen alevler, depoyu kullanılamaz hale getirdi.

İHA
Yayınlanma: 01.06.2024 - 16:00
Tandırda çıkan yangın, depoyu kullanılmaz hale getirdi
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İnegöl ilçesi Huzur Mahallesi 8. Sokakta bulunan apartmanın depo alanında yangın çıktı.

Depoda bulunan tandırdan alevler yükselmeye başladı. Alevleri kontrolden çıkınca, ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangın sonucu depo kullanılamaz hale geldi.


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