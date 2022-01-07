Taner Ay’ın ailesi konuştu: İspat edene 1 milyon avro

07 Ocak 2022 Cuma, 12:57

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar gibi isimlerle fotoğrafları bulunan Almanya’da yaşayan ve yasaklı olan Almanyalı Osmanlılar isimli çeteyle bağlantılı olduğu iddia edilen Taner Ay'ın Beştepe’den, Özel Harekât Dairesi’nden, Yargı Yılı açılış töreninden paylaştığı fotoğraflar basında yer almıştı.

Bulgaristan’da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybedenTaner Ay’ın ailesi bir basın açıklaması yaptı. Ay’la ilgili yapılan ve "iftira niteliği taşıdığı" belirtilen iddialarla ilgili hukuki süreç başlattıklarını duyuran aile, bu iddiaları ispat edene de 1 milyon avro verileceğini de duyurdu.

YÖNETİCİSİ OLMADIĞI İLERİ SÜRÜLDÜ

Kırşehir Haber Vakti sitesinde yer alan habere göre, Kırşehirli olan Ay ailesi tarafından yapılan açıklamada, Taner Ay’ın “Almanyalı Osmanlılar” yöneticisi olmadığı ileri sürüldü. Bu iddialarda bulunanlar hakkında hukuki işlem başlatıldığı açıklandı. Açıklamada, Taner Ay’ın Almanya’da mahkeme kararıyla yasaklanan Osmanen Germania (Almanyalı Osmanlılar) adlı grupla ilişkisi olduğu, Türkiye hükümetinin bu gruba destek olduğu, Taner Ay’ın hükümetle grup ikisi arasındaki ilişkiyi kontrol ettiği ve bir mafya liderinden para aldığı iddiaları için ‘tamamen asılsız’ denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu, işi gerçekten yapan kişileri gizleme, onları temize çıkarma, doğruların ortaya çıkmasını engelleme amacıyla yapılan planlı bir yön saptırma ve yıpratma operasyonudur. Taner Ay’ın iddia edilen ne Osmanen Germania grubuyla ne de dünyanın herhangi bir yerinde faaliyet gösteren herhangi bir illegal grup ile hiçbir zaman ilişkisi olmamıştır. Biz ‘Osmanen Germania grubu temizdir’ demiyoruz. Biz ‘Taner Ay hakkında bu gruba üye olduğu ile ilgili hiçbir iddianame, hiçbir soruşturma, hiçbir ifade verme, hiçbir mahkeme kararı yok’ diyoruz. Delilsiz, ispatsız, sadece sosyal medyada yer alan 1-2 fotoğraftan suçlu çıkarmak, kişilik haklarına iftira atmak, hakkaniyet ilkesi ile bağdaşmayıp insanlığın ve hukukun tüm evrensel ilkelerine aykırıdır.”

PARA TEKLİFİ

Ay ailesi tarafından yapılan açıklamada ayrıca, “Suçlamaları ispat edenlere 1 milyon vermeye hazırız. Eğer ispatlayamazlarsa, ispat edene vereceğimizi ilan ettiğimiz o 1 milyon avro’yu iftira atanların cezalandırılması için kullanacağız” denildi.