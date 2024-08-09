Karaman’da intihara kalkışan kadını polis ikna etti
Karaman’da oturduğu dairenin penceresine çıkarak intihara kalkışan yabancı uyruklu kadını polis ikna ederek aşağı indirdi.
Olay akşam saatlerinde Üniversite Mahallesi’nde 5 katlı apartmanın 4. katında yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen R.K. (29) isimli kadın oturduğu dairenin penceresine çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İKNA EDİLDİ
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi, kadının bulunduğu pencerenin altına branda açtı.
Olay yerine gelen sağlık ekibi kadının atlama ihtimaline karşı hazır beklerken, polis ekipleri de penceredeki kadını ikna etmek için konuşmaya başladı.
R.K., polislerin uzun uğraşları sonucu ikna edilerek pencereden indirildi.
R.K., sağlık ekibinin yaptığı kontrolün ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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