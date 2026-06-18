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Tanju Özcan'a bir dosyadan daha tutuklama kararı

Tanju Özcan'a bir dosyadan daha tutuklama kararı

18.06.2026 15:40:00
Güncellenme:
AA
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Tanju Özcan'a bir dosyadan daha tutuklama kararı

Tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında bir tutuklama kararı daha verildi. Özcan hakkında toplam 3 suçlamadan tutuklama kararı verilmiş oldu.
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında 10 Haziran tarihinde ‘Kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle nitelikli cinsel saldırı’ iddiası ile soruşturma başlatıldı.

Soruşturma, Özcan'ın müşteki-sanık olduğu Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki "şantaj" davasının müştekilerinden Ö.Ç'nin, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği şikayet dilekçesi ile açıldı.

Dosyayı inceleyen nöbetçi sulh ceza hakimliği, Özcan ve şoförü S.Ç'nin tutuklanmasına hükmetti.

Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki "şantaj" davasında müşteki Ö.Ç'nin, eski erkek arkadaşı M.E.A, Özcan, Özel Kalem Müdürü Ö.N.Y. ve şoför S.Ç'den şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatılmıştı.

NE OLMUŞTU?

Bolu Belediyesine yönelik 28 Şubat'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Özcan, 2 Mart'ta "icbar suretiyle irtikap" suçundan tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığınca 3 Mart'ta belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı.

Özcan hakkında, aynı soruşturma kapsamında 4 Nisan'da "nitelikli dolandırıcılık" suçundan da tutuklama kararı verilmişti.

İlgili Konular: #bolu #Tanju Özcan

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