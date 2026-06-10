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Tanju Özcan hakkında yeni soruşturma

Tanju Özcan hakkında yeni soruşturma

10.06.2026 19:44:00
Güncellenme:
DHA
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Tanju Özcan hakkında yeni soruşturma

Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Tanju Özcan hakkında, belediye personeli Öznur Ç.’nin (33) savcılığa ifade verip şikayetçi olmasının ardından ‘Kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle nitelikli cinsel saldırı’ suçundan soruşturma başlatıldı.
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Şubat ayında ‘icbar suretiyle irtikap’ soruşturması kapsamında tutuklanıp Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan hakkında yeni bir soruşturma daha başlatıldı.

Özcan’ın yargılandığı ‘Tehdit’ ve ‘Şantaj’ davasında mağdur olarak yer alan Bolu Belediyesi çalışanı Öznur Ç., dün Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak Özcan hakkında yeni iddialarda bulunup şikayetçi oldu.

İfadesinde, Bolu Belediyesi’nde çalışmaya başladıktan yaklaşık 5-6 ay sonra Tanju Özcan'ın kendisinden 'hoşlandığını' söylediğini belirten Öznur Ç., işten çıkarılma korkusuyla birden fazla kez Özcan’la görüşüp birlikte olduğunu iddia etti.

İfade veren Suat Ç. ise Öznur Ç.’yi birden fazla kez bir otele Tanju Özcan’ın yanına götürdüğünü belirtti.

Öznur Ç. ve Suat Ç.’nin ifadelerinin ardından Tanju Özcan hakkında ‘Kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle nitelikli cinsel saldırı’ suçlamasıyla yeni bir soruşturma başlatıldı.

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