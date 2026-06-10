Tanju Özcan hakkında yeni soruşturma

Şubat ayında ‘icbar suretiyle irtikap’ soruşturması kapsamında tutuklanıp Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan hakkında yeni bir soruşturma daha başlatıldı.

Özcan’ın yargılandığı ‘Tehdit’ ve ‘Şantaj’ davasında mağdur olarak yer alan Bolu Belediyesi çalışanı Öznur Ç., dün Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak Özcan hakkında yeni iddialarda bulunup şikayetçi oldu.

İfadesinde, Bolu Belediyesi’nde çalışmaya başladıktan yaklaşık 5-6 ay sonra Tanju Özcan'ın kendisinden 'hoşlandığını' söylediğini belirten Öznur Ç., işten çıkarılma korkusuyla birden fazla kez Özcan’la görüşüp birlikte olduğunu iddia etti.

İfade veren Suat Ç. ise Öznur Ç.’yi birden fazla kez bir otele Tanju Özcan’ın yanına götürdüğünü belirtti.

Öznur Ç. ve Suat Ç.’nin ifadelerinin ardından Tanju Özcan hakkında ‘Kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle nitelikli cinsel saldırı’ suçlamasıyla yeni bir soruşturma başlatıldı.