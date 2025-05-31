Tanju Özcan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert sözler: 'Girdiğiniz yarışların perde arkasını açıklarım...'

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) kurultay tartışmaları devam ederken, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini ilk kez bozdu.

"HERKES BİLSİN Kİ; BU PARTİNİN DÜŞMANLARINI..."

Sosyal medya hesabından açıklama yapan ve ölüm tehdidi aldığını söyleyen Kılıçdaroğlu, özetle şunları kaydetti:

"Beni elektrik direğine asmakla tehdit edenler de var, silahla vurulmamı isteyenler de... Beni yakacaklara, taşlatacaklara, bir adım attırmayacaklara ve lamalara söylüyorum: Sizden korkan sizden namerttir."

Kılıçdaroğlu ayrıca, "Benden bir mesaj bekleyen herkese buradan açıkça sesleniyorum: Herkes bilsin ki; bu partinin düşmanlarını, yine bu partinin harem-i ismetinde boğmaya muktediriz" ifadesini kullandı.

"LAF EBELİĞİ YAPMAYINIZ"

CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da, Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına yanıt verdi.

Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Sn Kemal Kılıçdaroğlu, lütfen bu paylaşımı ciddiye alınız! Laf ebeliği yapmayınız! Ciddiye almazsanız Sn İnce ile girdiğiniz yarışların arka planlarını, kimin kime imza vermek için, kimin imzasını çekmek için yaşananları anlatır geçerim! Sn İnce’nin nasıl kaybettiğini ikimizde biliyoruz.

200 belediye, 130 Mv baskısını parti zarar görmesin diye hiç konuşmadık! Ama susmaya ve AKP’nin yaktığı ateşin altına odun atmaya devam ederseniz, ben de bu durumda 2014 dahil tüm CHP Kurultayları tartışmaya açarım!Yapmayın ve konuşturmayın beni! RTE’nin ekmeğine yağ sürmeyin!!"