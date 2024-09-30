Tanju Özcan Erdoğan’a seslendi: ‘Kredi istemeyeceğim, benimle neden görüşmüyorsunuz?’

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın randevu taleplerini kabul etmediğini söyleyerek “Nedir benimle alıp veremediğiniz?” diye sordu.

Tanju Özcan Erdoğan’a seslendi: ‘Kredi istemeyeceğim, benimle neden görüşmüyorsunuz?’
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.09.2024 - 19:13

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi. 

Erdoğan’ın 75 kez randevu talebini reddettiğini söyleyen Özcan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Sayın @RTErdogan, 5,5 yıllık süreçte sizden yaklaşık 75 kez randevu istedim vermediniz. Bu dönem içerisinde darbeci dediğiniz Sisi ile görüştünüz, katil dediğiniz Suudi Veliaht Prensi ile defalarca görüştünüz, 15 Temmuz’un ortağı dediğiniz B.A.E ile görüştünüz, hatta size budala diye mektup yazan Trump’la, Türkiye’yi ekonomik yaptırım konusunda tehdit eden Biden’la bile ayaklarına kadar gittiniz görüştünüz.

Benimle neden görüşmüyorsunuz? Sizden kredi isteyecek değilim, geçiş garantili köprü veya yolcu garantili havaalanı yapayım diyecek değilim. Bolu’nun sorunlarını konuşmak istiyorum.

Nedir benimle alıp veremediğiniz?”


Etiketler: #Tanju Özcan #Recep Tayyip Erdoğan #bolu

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