Tankerde gaz sıkışması sonucu patlama: 1 yaralı

Bir nakliyat şirketine ait fuel oil tankı, kaynak yapıldığı sırada sıkışan gaz sonucu Batman Hasankeyf Kavşağı'nda patladı. Patlamada yaralanan kişi tedavi altına alındı.

İHA
13 Nisan 2022 Çarşamba, 15:22
Tankerde gaz sıkışması sonucu patlama: 1 yaralı
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Batman Hasankeyf Kavşağı'nda meydana gelen olayda, bir nakliyat şirketine ait olduğu belirlenen fuel oil tankı, bir çalışanın kaynak yaptığı sırada gaz sıkışması sonucu patladı. Patlamada 1 kişi yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıya sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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