Tankerde gaz sıkışması sonucu patlama: 1 yaralı
Bir nakliyat şirketine ait fuel oil tankı, kaynak yapıldığı sırada sıkışan gaz sonucu Batman Hasankeyf Kavşağı'nda patladı. Patlamada yaralanan kişi tedavi altına alındı.
Batman Hasankeyf Kavşağı'nda meydana gelen olayda, bir nakliyat şirketine ait olduğu belirlenen fuel oil tankı, bir çalışanın kaynak yaptığı sırada gaz sıkışması sonucu patladı. Patlamada 1 kişi yaralandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıya sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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