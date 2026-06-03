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Tanrıkulu: 'CHP'ye ilişkin gerekçeli karar 5 Mart’tan önce yazılmış'... YSK üyelerinin değişmesi mi beklendi?

Tanrıkulu: 'CHP'ye ilişkin gerekçeli karar 5 Mart’tan önce yazılmış'... YSK üyelerinin değişmesi mi beklendi?

3.06.2026 08:54:00
Güncellenme:
ANKA
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Tanrıkulu: 'CHP'ye ilişkin gerekçeli karar 5 Mart’tan önce yazılmış'... YSK üyelerinin değişmesi mi beklendi?

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, gerekçeli kararın 5 Mart’tan önce yazıldığını ancak UYAP’a yüklenmediğini öne sürdü. Tanrıkulu, kararın zamanlamasına dikkat çekerek, YSK üyelerindeki değişimin beklendiğini savundu.
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CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP’ye ilişkin gerekçeli kararın yazım tarihi ve UYAP’a yüklenme süreciyle ilgili dikkat çeken iddialarda bulundu.

"YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞININ DEĞİŞMESİNİ BEKLEMİŞLER"

Tanrıkulu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu karar, 5 Mart'tan önce yazılmış ama UYAP'a yüklenmemiş. Çünkü kararda açılan ceza davalarından söz ediliyor. 15 Mayıs 2026 tarihine talik edildiği belirtiliyor. Bu ifade kararın 15. sayfasında yer alıyor. Oysa bu karar 21 Mayıs'ta verilmiş. 5 Mart'taki duruşma çoktan görülmüş ve dosya Temmuz ayına ertelenmiş. Eğer gerekçeli karar zamanında, örneğin 21 Mayıs'tan iki gün önce yazılmış olsaydı, "5 Mart 2026 tarihinde duruşmasının görüldüğü ve dosyanın Temmuz ayına ertelendiği" belirtilirdi. Dolayısıyla kararın kendisi bile 5 Mart'taki duruşmada ne yapıldığını söylemiyor. Peki neden beklemişler? Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının değişmesini beklemişler. Oradaki seçim süreci uzamış. Eski başkan ya da eski üyeler görevde kalırsa ne olacağını kestirememişler.

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Oysa Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul örneğinde olduğu gibi son derece açık, yerleşik ve istikrarlı kararları var. Bu içtihatlara aykırı davranılmayacağını biliyorlarmış. Neden özellikle 21 Mayıs? Çünkü hem Yüksek Seçim Kurulu'nun yeni başkan ve üyeleri göreve başlamış oluyor hem de dokuz günlük tatil dönemi yaşanıyor. Bu arkadaşlarımız bunları bilmezler mi? Elbette bilirler. En önemli kararların zamanlamasının bu tür hesaplarla belirlendiğini bilmiyorlar mı? Şimdi CHP'nin lehine verilmeyeceğinin bilindiği bir karara muhatap olunması "Bu bir mahkeme kararıdır, biz ne yapalım?" denilmesi mümkün değil. Ne yaparsın? Alırsın, yırtarsın, atarsın. Bu kadar basit. Partinin geleceği bakımından ivedi olarak yapılması gereken işler konusunda sorumluluk alınır; ancak bunun ötesinde bu karara dayanarak bir tutum almazsın."

İlgili Konular: #CHP #YSK #Sezgin Tanrıkulu #Gerekçeli karar

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