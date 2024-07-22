Tanrıkulu 'Dicle Üniversitesi'ndeki zehirlenme vakasına suç duyurusu engellendi' iddialarını Meclis gündemine taşıdı

Yayınlanma: 22.07.2024 - 12:25

Güncelleme: 22.07.2024 - 12:28

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır Dicle Üniversitesi’nde 17 Temmuz günü yedikleri öğlen yemeğinde zehirlendikleri belirtilen sağlık çalışanlarının suç duyurusuna hastane yönetimi tarafından engel olunduğu iddialarını Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na sormak üzere TBMM gündemine taşıdı. Tanrıkulu, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’na “İddialar doğru mudur? Şikayete konu olmaması ve adli vaka oluşmaması amacıyla hastane bünyesinde tedaviye alınan çalışanlara hastane yönetiminin talimatı ile zehirlenme yönünde rapor verilmediği iddiaları doğru mudur” diye sordu.

Dicle Üniversitesi Hastaneleri’nde öğlen dağıtılan pilav üstü döner, çorba, aşure ve salatayı yiyen çok sayıda sağlık çalışanı ve hasta refakatçi rahatsızlanmalarının ardından zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı. Olaya ilişkin incelemeler sürerken, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, zehirlenme vakasını Meclis gündemine taşıyarak, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Tanrıkulu, şunları kaydetti:

“17 Temmuz 2024 tarihinde Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 100’e yakın hastane personelinin, hastane bünyesinde dağıtılan yemekten zehirlendikleri ve bu sebeple tedavi altına alındıkları kamuoyuna yansımıştır. Kamuoyuna yansıyan bu gelişmelerin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine yemek hizmeti sunan firma hakkında Savcılığa suç duyurusunda bulunmak isteyen personellerin olduğu, ancak bu personellerin hastane yönetimi tarafından engellenmek istediği de haberlere konu olmuştur” dedi.

''İHMAL TESPİT EDİLMİŞ MİDİR?''

Tanrıkulu, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’na şu soruları yöneltti:

"-17 Temmuz 2024 tarihinde Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yemekhanesinde verilen yemek sonrası rahatsızlanan, zehirlenen ve tedavi altına alınan personel sayısı kaçtır?

-Genellikle gıda ürünlerinin uygun hijyen koşulları altında ve 80 derecenin üzerinde tam ısıtma işlemi ile pişirilememesi sonucu gıda zehirlenmesi vakalarının yaşandığı bilinmektedir; bahse konu olayda yapılan incelemelerde böyle bir ihmal tespit edilmiş midir?

-Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yemek hizmeti veren firma, bu faaliyetini yerinde mi yoksa taşıma usulüyle mi gerçekleştirmektedir?

-Bahse konu hastanede yemek hizmeti veren firmanın; ihale şartnamelerini uygun hizmet vermesi, gerekli hijyen koşullarını sağlaması gibi insan hayatını doğrudan etkileyecek hususlar düzenli olarak kontrol edilmekte midir?

-Hastane çalışanlarının 17 Temmuz 2024 tarihinde yemekhanede yedikleri yemek menüsünden incelenmek üzere numune alınmış mıdır, alındıysa inceleme sonuçları nedir?

-Dicle Üniversitesi Hastanesinde yemek hizmeti veren firmanın daha önceki yemek dağıtım hizmeti faaliyetlerinden kaynaklı herhangi bir şikayet var mıdır? Varsa bu sicil kamuoyuyla paylaşılacak mıdır

-Hastane yönetimi; yemek dağıtım hizmeti sağlayan firma hakkında yasal veya idari soruşturma başlatmış mıdır?

-Sağlık Bakanlığı aydınlatmak amacıyla olaya müdahil olmuş mudur? Bakanlık tarafından başlatılan inceleme ve soruşturma süreçler nelerdir?

-Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmak isteyen çalışanların hastane yönetimi tarafından engellendiğine ilişkin iddialar doğru mudur?

-Şikayete konu olmaması ve adli vaka oluşmaması amacıyla hastane bünyesinde tedaviye alınan çalışanlara hastane yönetiminin talimatı ile zehirlenme yönünde rapor verilmediği iddiaları doğru mudur?

-Olayın bazı gazetelerde yayınlanarak kamuoyuna duyurulması sonucu Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin resen bir soruşturma başlatmış mıdır?

-Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yemek dağıtım hizmeti için gerçekleştirilen ihalenin şartnamesi kamuoyuyla paylaşılacak mıdır?

-Hastanenin yemek dağıtım ihalesini alan firma kimdir, firmanın ortakları kimlerdir?

-Yemek dağıtım ihalesi ne zaman ve hangi usulde gerçekleştirilmiştir? Davet edilen firmalar var mıdır, varsa bu firmaların sahipleri ve ortakları kimlerdir?

-İhaleyi alan firma ve ortakları hakkında idari veya yasal işlem başlatılacak mıdır?"