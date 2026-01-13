Tansu Çiller, tatil için Erciyes’te!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
Tatil için Erciyes Kayak Merkezi’ne gelen eski başbakanlardan Tansu Çiller, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile bir araya geldi.

AKP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi’ne tatil için gelen eski başbakan Tansu Çiller ile bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında Başkan Büyükkılıç, Çiller’e Erciyes Kayak Merkezi’nin sahip olduğu altyapı, mekanik tesisler, pist uzunlukları ve uluslararası standartlardaki hizmet anlayışı hakkında bilgi verdi. Tansu Çiller, Kayseri’de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Kayseri bizim göz bebeğimiz, hakikaten çok severiz. Burada yaşayan Kayserililere bu vesileyle hem saygılarımı sunayım hem de çok mutlu olduğumu belirteyim. Burasının güzel karları başka yerde yok, tesisler de çok güzel. Dünyanın her yerinden turizmi buraya akıtmalı” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise “Şehrimizde sizleri görmek bizim için gurur. Erciyes; mekanik tesisleri, alp disiplini pistleri, uluslararası yarışmalara ev sahipliği yapan altyapısı ile Kayseri’nin ve ülkemizin gururudur. Hizmet etmeyi seviyoruz, şeref verdiniz” ifadelerini kullandı.

