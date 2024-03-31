Eski Başbakan Tansu Çiller oyunu kullandı

Eski Başbakan Tansu Çiller, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde oyunu Sarıyer Yeniköy İlkokulu’nda kullandı. Oy kullanmasının ardından sandık görevlileriyle hatıra fotoğrafı da çektiren Çiller, ‘’Biz birlikte, kardeşçe, bir olduğumuz zaman güçlüyüz. Bu gücü kaybetmemek lazım. Tekrar ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum’’ ifadelerini kullandı.

İHA
Yayınlanma: 31.03.2024 - 12:09
Eski Başbakan Tansu Çiller oyunu kullandı
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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için saat 08.00 itibariyle başlayan oy kullanma işlemleri devam ediyor. Bu çerçevede Eski Başbakan Tansu Çiller de oyunu kullanmak üzere Sarıyer Yeniköy İlkokulu’na geldi.

Burada oy vereceği sınıfa giren Çiller, kabinde oyunu kullandıktan sonra 2364 numaralı sandığın başına geldi. Zarfın kalınlığından ötürü sandığa atmakta güçlük çeken Çiller, çok sürmeden zarfı atarak oy kullanma işlemini tamamladı. Daha sonra sandık görevlileriyle de hatıra fotoğrafı çektirdi.

Oy kullanmasının ardından okul önünde basın mensuplarına konuşan yapan Çiller, "Demokrasi bizim için her zaman bir şölenle, seçimle taçlandırılır. Bugün yine bunu yaşıyoruz, mutlu bir gün bu açıdan. Umuyorum ki bu yeni bir dönemin başlangıcı olur. Bu dönemde elbette siyasi görüş farklılıkları her zaman olacaktır ülkemizde, bu demokrasinin zenginliği ama unutmayalım ki biz birlikte, kardeşçe, bir olduğumuz zaman güçlüyüz. Bu gücü kaybetmemek lazım. Tekrar ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum, hepinize teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.


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