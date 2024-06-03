Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller son yolculuğuna uğurlanıyor

Eski başbakanlardan Tansu Çiller’in eşi Özer Uçuran Çiller, önceki gün geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Çiller, bugün Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde öğle namazı sonrası düzenlenen cenaze törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

İHA
Yayınlanma: 03.06.2024 - 13:55
Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller son yolculuğuna uğurlanıyor
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Eski başbakanlardan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller önceki gün Yeniköy’deki evinde kalp krizi geçirdi.

86 yaşındaki Özer Çiller, hayatını kaybetti. Çiller için bugün Levent’te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde cenaze töreni düzenleniyor.

Öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Çiller’in cenazesinin Kilyos Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

Cenazeye AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener katıldı.


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