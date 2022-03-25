Tapuda rüşvete suçüstü: 6 kişiye tutuklama
Gaziantep'te, tapuda rüşvetle işlem yaptığı belirlenen memur, suçüstü yakalandı. Rüşvet alan memur ile rüşvet verdiği saptanıp gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı, tutuklandı.
Oğuzeli Tapu Müdürlüğü'nde memur olarak görev yapan ve ismi açıklanmayan kişinin, rüşvet alıp işlem yaptığı iddiası üzerine, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Araştırma sonucu iddianın doğru olduğu belirlendi ve memur, rüşvet alırken polisler tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan memurun üzerinde, rüşvet karşılığı aldığı para ele geçirildi. Memurun sorgulanmasıyla rüşvet karşılığı işlem yaptırdığı belirlenen 10 kişi daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 şüpheli, 'rüşvet almak' ve 'rüşvet vermek' suçlarından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan 6 şüpheli, tutuklanırken, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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