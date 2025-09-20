Taraftarlar arasında kanlı kavga: 1 kişi öldü, 13 gözaltı var

Olay, dün saat 22.40 sıralarında Mithatpaşa Caddesi Göztepe Parkı'nda, Göztepe taraftarı olan iki grup arasında meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, bıçak ve silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda M.C.T. (28), M.O. (33), Ö.Y. (36), M.B.E. (23), K.D. (25), G.K. (9) ve Emircan Övüç (24) tabancayla vurularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Emincan Övüç, kurtarılamadı.

Olayla ilgili hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'si, tedavilerin ardından taburcu edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri de olayla ilgili çalışma başlattı. Polis ekiplerince olaya ilişkin 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.