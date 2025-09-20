Cumhuriyet Gazetesi Logo
Taraftarlar arasında kanlı kavga: 1 kişi öldü, 13 gözaltı var

20.09.2025 12:26:00
DHA
İzmir'in Konak ilçesinde Göztepe taraftarı olduğu iddia edilen 2 grup arasında çıkan, 1 kişinin öldüğü ve 6 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 13 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün saat 22.40 sıralarında Mithatpaşa Caddesi Göztepe Parkı'nda, Göztepe taraftarı olan iki grup arasında meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, bıçak ve silahlı kavgaya dönüştü.

Image

Olayda M.C.T. (28), M.O. (33), Ö.Y. (36), M.B.E. (23), K.D. (25), G.K. (9) ve Emircan Övüç (24) tabancayla vurularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Emincan Övüç, kurtarılamadı.

Image

Olayla ilgili hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'si, tedavilerin ardından taburcu edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri de olayla ilgili çalışma başlattı. Polis ekiplerince olaya ilişkin 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

