Cumhuriyet Gazetesi Logo
Tarih belli oldu: Timur Cihantimur iade edilirse hakim karşısına çıkacak

Tarih belli oldu: Timur Cihantimur iade edilirse hakim karşısına çıkacak

2.06.2026 09:19:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Tarih belli oldu: Timur Cihantimur iade edilirse hakim karşısına çıkacak

İstanbul'da 17 yaşında ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur'un karıştığı kaza sonucu hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin ölümüne ilişkin davada duruşma tarihi belli oldu. Cihantimur, iade işlemlerinin tamamlanması halinde 8 Temmuz günü ilk kez hakim karşısına çıkacak.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'te 17 yaşında olan ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpmış, kaza sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybederken orada bulunan diğer kişiler yaralanmıştı.

Kazanın ardından Cihantimur'un annesi Eylem Tok, iddiaya göre aralarında baba Bülent Cihantimur'un da bulunduğu kişilerle oğlunu iş birliği halinde kaza yerinden kaçırarak ilerleyen zamanda yurt dışına çıkarmıştı. Olaya ilişkin Timur Cihantimur'a yönelik yürütülen soruşturma tamamlanmış ve hakkında 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan olay tarihinde 17 yaşında olduğu da dikkate alınarak 1 yıl 9 aydan 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

Öte yandan, Cihantimur hakkında kırmızı bülten talepnamesi düzenlenmiş, ABD'den iadesinin beklendiği de ifade edilmişti.

8 TEMMUZ'DA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Hazırlanan iddianame, Gaziosmanpaşa 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamenin kabul edilmesinin ardından ise mahkeme tarafından tensip zaptı hazırlandı. Zabıt evrakında, sanığın eylem tarihinden sonra yurt dışına kaçtığı, her ne kadar yabancı ülkede bir süre gözaltı, tutuklu kalmış ise de sanığın tutukluluk halinin devamına, tanıkların yapılan yargılamada dinlenilmesine karar verildiği belirtildi.

Diğre yandan, Timur Cihantimur'un, ABD'de süren iade işlemlerinin tamamlanması ve Türkiye'ye getirilmesi halinde 8 Temmuz günü saat 13.30'da hakim karşısına çıkacağı da aktarıldı.

İlgili Konular: #Eylem Tok #Timur Cihantimur

İlgili Haberler

Ölümlü kazaya karışan oğlu Timur Cihantimur'u ABD'ye kaçırmıştı... Eylem Tok avukatı aracılığıyla mesaj yolladı: 'Hata bizde...'
Ölümlü kazaya karışan oğlu Timur Cihantimur'u ABD'ye kaçırmıştı... Eylem Tok avukatı aracılığıyla mesaj yolladı: 'Hata bizde...' İstanbul Kemerburgaz’daki ölümcül kazanın ardından oğlunu yurtdışına kaçıran ve ABD’de tutuklu bulunan Eylem Tok, avukatı aracılığıyla gönderdiği mektupta, "Eğer bir hata varsa bunun en büyük sorumluluğu anne ve babası olarak bize aittir" ifadelerini kullandı.
Son Dakika... Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olmuştu: Timur Cihantimur hakkında istenen ceza belli oldu
Son Dakika... Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olmuştu: Timur Cihantimur hakkında istenen ceza belli oldu Son dakika haberi... İstanbul Eyüpsultan’daki kaza sonrası hayatını kaybeden 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci’nin ölümüne ilişkin 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. İddianamede Cihantimur'un 18 yaşından küçük olmasından dolayı cezasından indirim yapılarak ve 12 yıldan fazla ceza verilemeyeceği belirtilerek, şüpheli hakkında "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 1 yıl 9 aydan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Eylem Tok ile Bülent Cihantimur'un hakim karşısına çıkacakları tarih belli oldu!
Eylem Tok ile Bülent Cihantimur'un hakim karşısına çıkacakları tarih belli oldu! İstanbul Eyüpsultan'da 2024 yılında 17 yaşında olan Timur Cihantimur'un karıştığı kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin ölümüne ilişkin davada, oğulları Cihantimur’u yurt dışına kaçırdıkları iddia edilen anne Eylem Tok ile baba Bülent Cihantimur’un hakim karşısına çıkacakları tarih belli oldu. Sanıkların yargılanmasına 13 Temmuz tarihinde İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.