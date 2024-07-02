Tarihe ‘ucube’ yapı! 2 bin yıllık Anemurium Antik kenti’ne beton bina yapıldı
Bir süredir restorasyon ve çevre düzenlemesi gerekçesiyle ziyarete kapalı olan Mersin’in Anamur ilçesindeki Anemurium Antik Kenti’nin içine beton yapı inşa edildi. Hatta bu yapıya kat çıkıldığı da gelen bilgiler arasında.
Mersin Çevre ve Doğa Derneği’nin yaptığı açıklamada (MERÇED) antik kentin farklı bir noktasına beton döküldüğü ve 2 bin yıllık kente, ranta yönelik yaklaşımlarla tarihe zarar verecek seviyede işlemler yapıldığı belirtiliyor. Gazetemize konuşan Arkeologlar Derneği Başkanı Bülent Türkmen ise, “MERÇED Anamur Temsilciliği üzerinden yapılan açıklamayla Anemurium Antik Kenti’nde çevre düzenlemesi adı altında betonarme yapı inşa edildiğini ve bunun ne amaçla ve hangi kararla SİT alanı içine yapıldığına dair bir bilginin de kamuoyuyla paylaşılmadığı öğreniyoruz. Ayrıca şunu söylemek gerekiyor, son dönemlerde SİT alanlarına turizm amaçlı yapılan düzenlemelerle kültürel mirasa ciddi zararlar veriliyor. Bu tür uygulamalarla ne yazık ki SİT alanları ranta açılıyor ve geri dönüşü olmayan zararlar veriliyor. Bir an önce konuya dair bir açıklama yapılması ve yanlış uygulamalardan derhal geri dönülmesi gerekmektedir. Arkeologlar Derneği olarak konunun takipçisi olacağımızı da sizin aracılığınızla kamuoyuyla paylaşalım” diyor.
"YETKİ BİZDE AMA KARAR DEĞİL"
Öte yandan telefon ile ulaştığımız Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinden henüz bir açıklama gelmedi. Bilgi almaya çalıştığımız Anamur Müzesi müdürü ise “Bizim yetki alanımızda olabilir ama kararları biz vermiyoruz” ifadelerini kullandı. Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Almıla Pampal Özkaya ise basına bir açıklamada bulunamayacağını ama koruma kurulunun onayının olduğunu belirtti.
"YASALAR ÇOK AÇIK"
“Kültürel ve Doğal Mirası İzleme
Platformu” yöneticisi arkeolog
Nezih Başgelen gazetemize yaptığı
açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Anayasamızın 63. maddesi gereği
‘tarih, kültür ve tabiat varlıklarının
korunması’ konusunda
devletimizin kültürel
miras alanındaki yetki ve
sorumlulukları Kültür
ve Turizm Bakanlığı
eliyle yürütülmektedir.
Anemurium Antik Kenti
gibi 1. derece arkeolojik
sit sınırları içinde
(koruma kurulu tarafından
onaylı olduğu söylense
de) iş makineleri kullanılarak
beton dökülmesi gibi inşai
faaliyetlerin yapılamayacağı
ilgili yasalarımızla açıkça
belirlenmiştir. Bu duruma
istisna kabul edilecek
‘zorunlu’ uygulamaların
ise sadece ören yerlerinin
ziyaretleri için gezi yolları,
bilet gişeleri, açık otopark
gibi altyapı çalışmaları
gerekmeyen, beton
dökülmeksizin uygulanacak
projelerle sınırlı olduğu
bilinmektedir.”
Anemurium ören yerinin
coğrafi konumu nedeniyle sadece
arkeolojik varlıkların bulunduğu
bir alan olmadığını, aynı zamanda
kara ve deniz ekosistemlerini
de barındıran önemli bir doğal
yaşam alanı olduğunu da söyleyen
Başgelen sözlerine şöyle devam
etti: “Bu açıdan Anemurium’da
koruma mevzuatları açısından tüm
uzmanlıkların, ilgili kurumların ve
yerelin bilgisini, uygulama ve izleme
süreçlerine dahil eden, bütünleşik
bir koruma stratejisine göre
hareket edilmesi olması gereken
bir yaklaşımdır. Anemurium
Antik Kenti ve çevresinin sadece
turizmin alandaki ihtiyaçlarına
yanıt veren böyle bir betonlaşma
projesi konusunda ilgili kamuoyu ve
sivil toplum kuruluşları medeni bir
hassasiyet ortaya koymaktadır.
İNŞAATLAR DURDURULSUN
MeRÇeD Anamur temsilciliği Yönetim kurulu’nun açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Anemurium Antik kenti’nde Mehmet tekocak başkanlığındaki kazı heyeti tarafından uzun zamandır sürdürülen restorasyon kapsamındaki, 1. etap çevre düzenlemesi işinin, 1998-2002 yılları arasında Anamur Mamure kalesi tahkimat, onarım ve çevre düzenlemesi işini de yürüten tuba inşaat tic. ve San. ltd. Şirketi tarafından yapımına başlandığını henüz öğrenmiş bulunmaktayız. Anamur Çevre Platformu adlı sayfaya duyarlı bir vatandaş tarafından gönderilen uzaktan çekilmiş fotoğrafları görene kadar kötüye yormadığımız antik kentin ziyarete kapatılması kararının gerekçesinin, önemli kültürel varlıkların bulunduğu antik kentin bir tür rantsal faaliyete açılmak adına betonlaştırmak olduğunu düşünmekteyiz. Yaklaşık 2 bin yıldır ayakta kalan Anemurium Antik kenti’ndeki kilisenin yakınındaki deniz kıyısında ne amaçla yapıldığını bilmediğimiz betonarme bir inşaata başlanmış ve hatta inşa edilen yapıya kat çıkılmıştır. Ayrıca antik kentin denize bakan güney yamacındaki nekropol alanının alt kısmındaki yolun kenarındaki bir alan da üstüne yapılmak istenen inşaat hazırlığı kapsamında iş makineleriyle düzlenmiştir.”
"KAMUOYU BİLGİLENDİRİLMELİ"
Antik kentte çevre düzenlemesi
adıyla yapılan inşaatların, Mersin
Valiliği Yatırım izleme ve koordinasyon
Başkanlığı Doğal kaynaklar Ruhsat
ve kültür Varlıkları Müdürlüğü’nün
kararıyla yürütüldüğünü, kontrol
yetkisinin ise Adana Rölöve ve
Anıtlar Müdürlüğü’nde olduğunun
altını çizen MeRÇeD, binlerce yıllık
tarihi ve kültürel bir mirasın üzerine
beton dökülmesine, çok katlı bina
yapılmasına kimlerin nasıl izin
verdiğinin kamuoyuna açıklanmasını
talep etti.
Bildiride yetkililere seslendiklerini
vurgulayan MeRÇeD, “izin verdiğiniz
bu kötü işin neden ve hangi kararla
yapıldığını acilen kamuoyunun
bilgisine sunmalısınız. Üzerinde tüm
ülke, hatta dünya vatandaşlarının da
hakkı olan kültürel ve tarihi mirasın
üstüne, hangi yasadan aldığınız
yetkiyle ve hangi haklı gerekçeyle
beton döktüğünüzü, yapılan
inşaatların ne amaçla kullanılacağını
kamuoyuna açıklamanızı bekliyor ve
bir an önce inşaatların durdurulmasını
istiyoruz” diyor.
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