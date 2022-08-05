Tarihi Balıklı Rum Hastanesi’nde yangın çıktı: 104 hasta tahliye edildi

05 Ağustos 2022 Cuma, 12:27

Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi’nin Yaşlı Bakımevi bölümünde dün öğle saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede alevler çatıyı sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, hastalar tekerlekli sandalye ve sedyelerle tahliye edildi. Tahliye edilen 104 hasta, çevredeki servislere ve hastanelere sevk edildi.

Hastanedeki oksijen tüpleri yurttaşlar ve çalışanlar tarafından tedbir amacıyla dışarı çıkarıldı. Ekiplerin yaklaşık iki saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında, 17 itfaiye aracı, 12 su tankeri, dört iş makinası, dokuz ambulans, üç AFAD aracı, 50 arama kurtarma personeli, 215 itfaiye personeli, 105 zabıta personeli, 102 emniyet personeli görev yaptı.

CAN KAYBI YAŞANMADI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da olay yerine gitti. Açıklamalarda bulunan İmamoğlu, “Arkadaşlarım, çalışma içerisinde en hızlı biçimde müdahalesini yaptılar. Burada mühim olan, can kaybının olmaması. Balıklı Rum Hastanesi bizim için çok kıymetli bir kurum. Hastane olarak da çok kıymetli. Onu tekrar hep birlikte ayağa kaldırırız. Biz de yanında oluruz vakfımızın” dedi.

Vali Yerlikaya ise, “Canla ilgili bir sıkıntımız, kaybımız, yaralanan vatandaşımız söz konusu değil. Burası bize emanet tarihi kadim şifa merkezi. En kısa zamanda eski haline getirmek için buradaki yaraları sarmak bizim boynumuzun borcu” diye konuştu.

"İNSANLAR KORKMUŞ VE AĞLIYORDU"

Hastanedeki çay bahçesinde çalışan garson İbrahim Taşkın olayı “Öğle saati olduğu için yoğunluk vardı. Patronumuzu bir anda koşarken görünce biz de peşinden koştuk. Dumanları gördüğümüzde hastanenin içine girdik. İçeride yaşlı hastaları sedyelerle dışarı çıkararak ilk müdahaleyi yapmaya çalıştık. İnsanlar korkmuş ve ağlıyorlardı, zor bir durumdu. Umarım bir daha böyle bir durum yaşamayız” ifadeleriyle anlattı. Yangın sırasında müdahale eden isimlerden olan garson Göker Yalçınkaya ise, “Hemen koşarak yardım ettik. Elimizden geldiğini yaparak hastalara yardımcı olmaya çalıştık. İlçelerden de yardıma gelen birçok insan oldu” diye konuştu.

1790’DA DA YANDI

İstanbul Zeytinburnu’nda Rum cemaati tarafından 1753 yılında kurulan Balıklı Rum Hastanesi, ilk yangını 1790 yılında yaşadı. Hastane, ahşap binalarında çıkan yangında yok olunca Patrik yedinci Neofitos’un ve Bab-ı Ali tercümanı Yorgo Humuzi’nin katkısıyla yeniden inşa edildi. 1864 yılında ise depremin etkisiyle hastane bir kez daha zarar gördü. Depremde zarar gören binalar yeniden inşa edildi. Hastane 1991 yılında ise restore edildi.



