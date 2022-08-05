Balıklı Rum Hastanesi'nde temizlik çalışmaları

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Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nde dün çıkan yangının ardından belediye ekipleri temizlik çalışmalarına devam ediyor

DHA
05 Ağustos 2022 Cuma, 12:16

Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nde dün çıkan yangının ardından saat 11.00 sıralarında ekipler incelemelerini bitirdi.

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Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi Yangın

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