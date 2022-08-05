Balıklı Rum Hastanesi'nde temizlik çalışmaları
Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nde dün çıkan yangının ardından belediye ekipleri temizlik çalışmalarına devam ediyor
Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nde dün çıkan yangının ardından saat 11.00 sıralarında ekipler incelemelerini bitirdi.
Video Haberler
- Beşiktaş’ta trafik kazası: 7 yaralı
- İşçileri taşıyan minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var
- Abdurrahman Dilipak: 'Ankara siyaseti bütün kanatları il
- Alkollü sürücü: Polisin nakliyesi olduğunda...
- Oyuncu Civan Canova hastaneye yatırıldı
- İlk kez bir Kruvaziyer gemisini ağırladı
- Alışveriş yapan kadının 'telefonunu' çaldı
- 'Türkçe sorularında şifreleme'
- İstanbul merkezli 7 ilde yasa dışı bahis operasyonu
- ‘Yaşayabilmek için bu kararı aldık’
En Çok Okunan Haberler
-
- Benzin ve motorine indirim geliyor
- Son seçim anketi yayımlandı
- 'Erdoğan fikir değiştirecek...'
- Editörün konuşması Telegram’da yayınlandı
- 'Tahminler şaşabilir'
- 'MEB’in sınavları da iptal edilmeli!'
- Marmaris'te can pazarı: Ölü ve yaralılar var
- 'İnkar ederlerse elimde liste var!'
- 'Falyalı'ya yol veren Sedat Peker'di'
- 'KPSS skandalı cemaat operasyonu'