Balıklı Rum Hastanesi yangınında hasar büyük: İçeriden görüntülendi

Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangın sırasında itfaiye ekiplerinin içerideki müdahalesi kameraya yansıdı.

DHA
04 Ağustos 2022 Perşembe, 17:29
Balıklı Rum Hastanesi yangınında hasar büyük: İçeriden görüntülendi
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Balıklı Rum Hastanesi'nin çatısında bugün öğle saatlerinde yangın çıktı. Hastanedekiler tahliye edilirken, bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

İstanbul Valiliği, yangın nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadığını, 80'e yakın hastanın başka hastanelere sevk edildiğini açıkladı.

Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangın sırasında itfaiye ekiplerinin içerideki müdahalesi kameraya yansıdı.


Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi Yangın

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