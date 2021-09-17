Tarihi Beykoz Çayırı, Millet Bahçesi oldu

17 Eylül 2021 Cuma, 04:00

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nde tarihi Beykoz Çayırı olarak bilinen yeşil alan AKP’li ve MHP’li Meclis üyelerinin oylarıyla “Millet Bahçesi”ne çevrildi. Buna göre Millet Bahçesine dönüştürülen alana artık cami, mescit, büfe, geleneksel ürün satış yerleri ve idari tesisler yapılabilecek.

İBB Meclisi’nin eylül ayı oturumu dün tartışmalar eşliğinde geçti. Meclis gündemine Beykoz Ortaçeşme Mahallesi’nde yer alan ve Beykoz Çayırı olarak bilinen alanın Millet Bahçesi’ne dönüştürülmesine ilişkin teklif geldi. 96 bin metrekarelik alanın “ülkenin prestijine katkı sağlayacak simgesel yeşil alanlar olarak da tanımlanacağından bahisle” ‘Millet Bahçesi ve Yol’ alanına alınması istendi. Buna göre ‘Millet Bahçesi’ne dönüştürülen alanda cami, mescit, büfe, geleneksel ürün satış yerleri, idari tesisler yapılabileceği kaydedildi.

Teklifin görüşüldüğü sırada söz alan İBB ve Beykoz Belediyesi’nin CHP’li meclis Üyesi Cemal Sataloğlu “Yüzyılı aşan süredir, Beykoz Çayırı olarak bilinen alan, millet bahçesine dönüştürülmek isteniyor. Değişiklik ile yoğunluğu yüzde 2’den yüzde 5’e, yüksekliğin ise 4.50’den 6.50’ye çıkartılması planlanıyor. Bu, yapılaşmaya neden olacaktır” dedi.

AKP’li meclis üyesi Sadullah Kabahasanoğlu da çayırın tarihi dokusunun korunacağını, yapılaşma olmayacağını, çevresinde ve yürüyüş yollarında düzenleme yapılacağını belirtti. Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Millet Bahçesi projesiyle çayır alanını genişleteceklerini söyledi.

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı da teklife tepki göstererek doğa harikası Salda Gölü’nün Millet Bahçesi yapıldıktan sonraki halini anımsatarak “Beykoz Çayırı’na plan notlarına göre idari tesis, zemin altı otopark yapılabilecek. Bunları yapıp doğal yapısını nasıl koruyacaksınız?” diye sordu.

Teklif CHP’li ve İYİ Partili meclis üyelerinin ‘ret’ oyuna karşın AKP’li ve MHP’li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

TARİKAT YURDU TARTIŞMASI

Öte yandan gündem dışı söz alan İYİ Partili meclis üyesi Taylan Yıldız’ın gençlerin yurt ve ev kiralarındaki yüksek artış nedeniyle yaşadığı sıkıntılara değinerek “AKP hükümeti 10 yılda İstanbul’da sadece 2 tane devlet yurdu açıyor. Resmi rakamlara göre İlim Yayma Vakfı 3 bin 455 kapasiteli yurt açmış, TÜRGEV 2 bin 396. Ensar, Hüdayi, Yeni Dünya, Önder İmam Hatipliler ve TÜGVA... Türk gençlerine layık gördüğünüz tablo bu mu?” diye sordu.